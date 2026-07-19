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AGENDA · Perpignan

HOWLIN’ JAWS ELMEDIATOR Perpignan

samedi 26 septembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan

HOWLIN’ JAWS ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
ELMEDIATOR
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

HOWLIN’ JAWS

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :
2026-09-26

Howlin’ Jaws + Supersonic Boy Concerts dessinés + vernissage de l’exposition d’Alexia Trs
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

Howlin’ Jaws + Supersonic Boy? Live-drawn concerts + opening of Alexia Trs’s exhibition

L’événement HOWLIN’ JAWS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-15 par PERPIGNAN TOURISME

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