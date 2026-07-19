AGENDA · Perpignan
HOWLIN’ JAWS ELMEDIATOR Perpignan
samedi 26 septembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
HOWLIN’ JAWS
ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Howlin’ Jaws + Supersonic Boy Concerts dessinés + vernissage de l’exposition d’Alexia Trs
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
Howlin’ Jaws + Supersonic Boy? Live-drawn concerts + opening of Alexia Trs’s exhibition
L’événement HOWLIN’ JAWS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-15 par PERPIGNAN TOURISME
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