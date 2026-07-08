UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valence

Hub Live Club au Mistral Palace Mistral Palace Valence

vendredi 30 octobre 2026 · Mistral Palace · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Mistral Palace
Adresse
12 rue Pasteur
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12 12

Valence

Hub Live Club au Mistral Palace

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 21:00:00
fin : 2026-10-30 04:00:00

Date(s) :
2026-10-30

On se retrouve pour un Hub Live Club !
  .

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s get together for a Hub Live Club event!

L’événement Hub Live Club au Mistral Palace Valence a été mis à jour le 2026-07-31 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)