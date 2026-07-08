Hub Live Club au Mistral Palace Mistral Palace Valence

Informations pratiques

Valence

Hub Live Club au Mistral Palace

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 21:00:00

fin : 2026-10-30 04:00:00

Date(s) :

2026-10-30

On se retrouve pour un Hub Live Club !

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Let’s get together for a Hub Live Club event!

L’événement Hub Live Club au Mistral Palace Valence a été mis à jour le 2026-07-31 par Valence Romans Tourisme