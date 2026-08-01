Informations pratiques

Valence

Le mur du samedi Festival Walls&Love 2026

Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

Pour cette quatrième édition, portée par l’association TBM et le collectif Sorry Graffiti avec le soutien de la Ville de Valence et de leurs partenaires, des artistes internationaux, régionaux et locaux réaliseront des œuvres dans plusieurs quartiers.

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Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.sorrygraffiti@gmail.com

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English :

For this fourth edition, organized by the TBM association and the Sorry Graffiti collective with support from the City of Valence and their partners, international, regional, and local artists will create works of art in several neighborhoods.

L’événement Le mur du samedi Festival Walls&Love 2026 Valence a été mis à jour le 2026-08-06 par Valence Romans Tourisme