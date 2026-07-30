Festival Walls&Love 2026 Valence
samedi 22 août 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Festival Walls&Love 2026
Différents lieux dans la ville Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-08-22
Organisé par le collectif Sorry Graffiiti depuis 2025, cet événement invite le public à venir découvrir le travail d’artistes internationaux ou locaux lors de réalisation d’oeuvres murales monumentales pérennes ou
.
Différents lieux dans la ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.sorrygraffiti@gmail.com
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English :
Organized by the Sorry Graffiti collective since 2025, this event invites the public to come discover the work of international and local artists as they create monumental, permanent murals or
L’événement Festival Walls&Love 2026 Valence a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme
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