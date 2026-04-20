Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier gravure sur Tetra Pak® Musée de Valence Valence

Atelier gravure sur Tetra Pak® Musée de Valence Valence samedi 1 août 2026.

Lieu : Musée de Valence

Adresse : 4 Place des Ormeaux

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 20

Valence

Atelier gravure sur Tetra Pak®

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Avec des objets du quotidien, une bonne dose de créativité et quelques ustensiles de cuisine, apprenez à réaliser des impressions à partir d’un matériau simple et accessible le Tetra Pak® .
  .

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80  musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Using everyday objects, a good dose of creativity and a few kitchen utensils, learn how to make prints from a simple and accessible material: Tetra Pak® .

L’événement Atelier gravure sur Tetra Pak® Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)