Atelier gravure sur Tetra Pak® Musée de Valence Valence

Valence

Atelier gravure sur Tetra Pak®

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Avec des objets du quotidien, une bonne dose de créativité et quelques ustensiles de cuisine, apprenez à réaliser des impressions à partir d’un matériau simple et accessible le Tetra Pak® .

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

Using everyday objects, a good dose of creativity and a few kitchen utensils, learn how to make prints from a simple and accessible material: Tetra Pak® .

L’événement Atelier gravure sur Tetra Pak® Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme