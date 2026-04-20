Atelier gravure sur Tetra Pak® Musée de Valence Valence
Atelier gravure sur Tetra Pak® Musée de Valence Valence samedi 1 août 2026.
Valence
Atelier gravure sur Tetra Pak®
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Avec des objets du quotidien, une bonne dose de créativité et quelques ustensiles de cuisine, apprenez à réaliser des impressions à partir d’un matériau simple et accessible le Tetra Pak® .
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
Using everyday objects, a good dose of creativity and a few kitchen utensils, learn how to make prints from a simple and accessible material: Tetra Pak® .
L’événement Atelier gravure sur Tetra Pak® Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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