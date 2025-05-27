Hubble et le mystère des galaxies Planétarium Rennes 27 mai 2025 – 11 juin 2026 Ille-et-Vilaine

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Découvrez les merveilles de l’Univers grâce télescope Hubble !

Edwin Hubble, astronome américain, a révolutionné la vision que nous avions de notre Univers en repoussant ses limites. Il a étudié les galaxies et a notamment apporté des éléments importants sur l’expansion de l’Univers. En hommage, le télescope spatial porte son nom. En orbite autour de la Terre depuis 20 ans, il contribue à enrichir nos connaissances en astronomie et a fait évoluer notre perception de l’infiniment grand. Grâce à ses magnifiques images, il a rendu accessibles à tous les merveilles de l’Univers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-27T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-11T18:30:00.000+02:00

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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

Planétarium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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