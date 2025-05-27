Hubble et le mystère des galaxies Planétarium Rennes
Hubble et le mystère des galaxies Planétarium Rennes mardi 27 mai 2025.
Hubble et le mystère des galaxies Planétarium Rennes 27 mai 2025 – 11 juin 2026 Ille-et-Vilaine
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Découvrez les merveilles de l’Univers grâce télescope Hubble !
Edwin Hubble, astronome américain, a révolutionné la vision que nous avions de notre Univers en repoussant ses limites. Il a étudié les galaxies et a notamment apporté des éléments importants sur l’expansion de l’Univers. En hommage, le télescope spatial porte son nom. En orbite autour de la Terre depuis 20 ans, il contribue à enrichir nos connaissances en astronomie et a fait évoluer notre perception de l’infiniment grand. Grâce à ses magnifiques images, il a rendu accessibles à tous les merveilles de l’Univers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-05-27T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T18:30:00.000+02:00
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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie
Planétarium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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