Nay

Huec de la Sent-Joan

Place du Fronton Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle Feu de la Saint-Jean.

A la recherche de la garbure perdue…

Théâtre, danses, chants.

Suivi d’un bal gascon avec MONACAS.

Buvette et restauration dès 18h30. .

Place du Fronton Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 57 64 96 cazenave.jo@orange.fr

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English : Huec de la Sent-Joan

L’événement Huec de la Sent-Joan Nay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay