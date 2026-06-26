UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Huec de la Sent-Joan Nay

Huec de la Sent-Joan Nay

Huec de la Sent-Joan Nay samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Place du Fronton
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Nay

Huec de la Sent-Joan

Place du Fronton Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Spectacle Feu de la Saint-Jean.
A la recherche de la garbure perdue…
Théâtre, danses, chants.
Suivi d’un bal gascon avec MONACAS.
Buvette et restauration dès 18h30.   .

Place du Fronton Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 57 64 96  cazenave.jo@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Huec de la Sent-Joan

L’événement Huec de la Sent-Joan Nay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

À voir aussi à Nay (Pyrénées-Atlantiques)