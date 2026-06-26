Huec de la Sent-Joan Nay
Huec de la Sent-Joan Nay samedi 4 juillet 2026.
Nay
Huec de la Sent-Joan
Place du Fronton Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle Feu de la Saint-Jean.
A la recherche de la garbure perdue…
Théâtre, danses, chants.
Suivi d’un bal gascon avec MONACAS.
Buvette et restauration dès 18h30. .
Place du Fronton Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 57 64 96 cazenave.jo@orange.fr
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English : Huec de la Sent-Joan
L’événement Huec de la Sent-Joan Nay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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