Hugo Diaz ‘Home to Home’ Quintet JASS CLUB PARIS Paris
Hugo Diaz ‘Home to Home’ Quintet JASS CLUB PARIS Paris mercredi 22 avril 2026.
À l’image d’un oiseau prenant son envol, Hugo Diaz questionne cet élan vers l’avant où les souvenirs d’enfance continuent de fleurir.
Pour l’occasion, il s’entoure de quatre figures émergentes de la scène jazz : la chanteuse Lou Rivaille, le pianiste Nathan Mollet, la bassiste Julia Richard et le batteur Élie Martin-Charrière.
Lou Rivaille / voix
Hugo Diaz / saxophone soprano
Nathan Mollet / piano, claviers
Julia Richard / basse
Élie Martin-Charrière / batterie
Après un premier album salué par la critique, le saxophoniste Hugo Diaz revient avec ‘Home to Home’, un projet où il explore le lien aux racines et le chemin vers l’émancipation !
Le vendredi 24 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 22 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T00:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T21:30:00+02:00_2026-04-22T22:30:00+02:00;2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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