Hugo Diaz ‘Home to Home’ Quintet JASS CLUB PARIS Paris

À l’image d’un oiseau prenant son envol, Hugo Diaz questionne cet élan vers l’avant où les souvenirs d’enfance continuent de fleurir.

Pour l’occasion, il s’entoure de quatre figures émergentes de la scène jazz : la chanteuse Lou Rivaille, le pianiste Nathan Mollet, la bassiste Julia Richard et le batteur Élie Martin-Charrière.

Lou Rivaille / voix

Hugo Diaz / saxophone soprano

Nathan Mollet / piano, claviers

Julia Richard / basse

Élie Martin-Charrière / batterie

Après un premier album salué par la critique, le saxophoniste Hugo Diaz revient avec ‘Home to Home’, un projet où il explore le lien aux racines et le chemin vers l’émancipation !

Le vendredi 24 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 22 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T00:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T21:30:00+02:00_2026-04-22T22:30:00+02:00;2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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