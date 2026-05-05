Hugues Lavigne, Théâtre Trianon, Bordeaux

Hugues Lavigne Jeudi 28 janvier 2027, 20h00 Théâtre Trianon Gironde

24 euros Tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T20:00:00+01:00 – 2027-01-28T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-28T20:00:00+01:00 – 2027-01-28T21:30:00+01:00

Hugues Lavigne

HYPERACTIF

Humoriste toulousain et véritable phénomène sur les réseaux sociaux, Hugues vous propose un véritable show mêlant stand-up et visuel !

Attention : Spectacle 100% hyperactif, vous êtes prévenu.e.s !

Coucou !

Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH). Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile..!

Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.

Pourtant, on a tout tenté pour me calmer : la musique, le yoga, les séances d’hypnose…

Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv… Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr uk

Ah pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible !

Hugues

Le saviez-vous ? Hugues Lavigne est un humoriste d’origine toulousaine qui sillonne la France avec son spectacle et cumule près d’une centaine de dates de tournée.

Sur les réseaux sociaux, il culmine à près de 200 millions de vues avec ses vidéos humoristiques ! Vous l’avez peut être repéré dans les émissions « Camille & Images » sur TF1, « Vous êtes formidable » sur France 3, « Télématin » sur France 2,

« William à midi » sur C8, « Allo okoo » sur France TV !

Durée du spectacle: 1h10

Interprète: Hugues Lavigne

Mise en scène: Yohann Lavéant

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.56.20.13.20 [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/one-man-show/hugues-lavigne »}] Standard téléphonique ouvert de 16h à 18h du mardi au samedi.

Humoriste toulousain et véritable phénomène sur les réseaux sociaux, Hugues vous propose un véritable show mêlant stand-up et visuel ! Humour One man show

Théâtre Trianon