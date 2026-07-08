Huis Clos Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement
vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre du Carré Rond · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Huis Clos
Du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2026.
Du 01/02 au 13/02/2027, tous les jours. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-06 2027-02-01
Trois personnages se retrouvent à leur mort dans une même pièce. Il s’agit de Garcin, journaliste, Inès, employée des Postes et Estelle, une riche mondaine.
Trois personnages se retrouvent à leur mort dans une même pièce. Il s’agit de Garcin, journaliste, Inès, employée des Postes et Estelle, une riche mondaine. Ils ne se connaissent pas, viennent de milieux très différents, ne partagent ni les mêmes convictions ni les mêmes goûts. Dans cette pièce débute alors un procès à huis clos où chacun des trois personnages juge et est jugé sur les actes qui composent son existence. Jean-Paul Sartre nous décrit ici son enfer avec brio dans lequel il n’y a ni bourreau, ni d’instruments de torture physique l’enfer, c’est les autres .
Texte de Jean-Paul Sartre
Mise en scène: Dominique Lamour
Distribution: Michel Adjriou Elise Fagon Dominique Lamour Sigrid Objilère .
Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr
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English :
Three characters find themselves on the verge of death in the same room. They are Garcin, a journalist; Inés, a postal worker; and Estelle, a wealthy socialite.
L’événement Huis Clos Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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