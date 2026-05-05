HumaNépal Trail et marche Maison de Carro Martigues

Martigues

HumaNépal Trail et marche

Dimanche 25 octobre 2026 à partir de 9h, à partir de 10h et à partir de 10h05. Maison de Carro Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Participez à un trail de 28 km, un short trail de 16 km et une marche non chronométrée de 9 km depuis la maison de Carro à Martigues. Deux courses solidaires pour l’Humanépal.

Une marche de 9 km dans les collines environnantes de Carro, à allure libre ( D+) et en solidarité pour l’Humanépal.

Un trail sur une distance de 28 km et trail sur une distance plus courte de 16 km. Il emprunte à 90% les sentiers et les collines environnantes, en un temps limité (900 D+ et 350 D+).



Départ et arrivée à la maison de Carro.

Un ravitaillement au Col de la Gatasse sera disponible ainsi qu’au 7ème et au 21ème kilomètre.



Un ados Race est prévu à la Maison de Carro pour tous les participants nés entre 2016 et 2023.



Moment convivial partagé avec l’association Les amis de Laprak qui œuvre depuis 1999 au développement du Népal en général la ville de Laprak. .

Maison de Carro Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Participate in a 28 km trail run, a 16 km short trail run, and a 9 km untimed walk from the port of Carro to Martigues. Two charity races for Humanépal.

L’événement HumaNépal Trail et marche Martigues a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Martigues