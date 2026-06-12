HUMOR_IA Périgueux
HUMOR_IA Périgueux lundi 27 juillet 2026.
Périgueux
HUMOR_IA
39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-27
Festival d’humour et de la caricature .
39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bains.douches.perigueux@gmail.com
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English :
L’événement HUMOR_IA Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux
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