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HUMOR_IA Périgueux

HUMOR_IA Périgueux

HUMOR_IA Périgueux lundi 27 juillet 2026.

Adresse : 39 Rue Louis Mie

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Périgueux

HUMOR_IA

39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-27

Festival d’humour et de la caricature   .

39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   bains.douches.perigueux@gmail.com

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English :

L’événement HUMOR_IA Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux

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