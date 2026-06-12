Périgueux

HUMOR_IA

39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-27

Festival d’humour et de la caricature .

39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bains.douches.perigueux@gmail.com

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English :

L’événement HUMOR_IA Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux