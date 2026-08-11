Humour Antonia de Rendinger Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 27 novembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Humour Antonia de Rendinger
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
+ 65 ans, demandeur d’emploi, étudiant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 22:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Antonia de Rendinger, c’est toujours un peu un OVNI dans le vaste monde de l’humour.
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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
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English :
Antonia de Rendinger is always a bit of an oddball in the vast world of comedy.
L’événement Humour Antonia de Rendinger Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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