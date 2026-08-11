Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Humour Antonia de Rendinger

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

+ 65 ans, demandeur d’emploi, étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Antonia de Rendinger, c’est toujours un peu un OVNI dans le vaste monde de l’humour.

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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

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English :

Antonia de Rendinger is always a bit of an oddball in the vast world of comedy.

L’événement Humour Antonia de Rendinger Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc