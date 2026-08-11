UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Humour Antonia de Rendinger Chamonix-Mont-Blanc

vendredi 27 novembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Espace Michel Croz -EMC2
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif
22 22 22 Tarif réduit + 65 ans, demandeur d'emploi, étudiant

Chamonix-Mont-Blanc

Humour Antonia de Rendinger

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit
+ 65 ans, demandeur d’emploi, étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :
2026-11-27

Antonia de Rendinger, c’est toujours un peu un OVNI dans le vaste monde de l’humour.
  .

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17  culture@chamonix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Antonia de Rendinger is always a bit of an oddball in the vast world of comedy.

L’événement Humour Antonia de Rendinger Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)