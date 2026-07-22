Match de gala Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Match de gala

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Boutchs de Chamonix VS les Aigles de Mont Blanc

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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes boutique@chamonixhockeyclub.com

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English :

The Chamonix Butches vs. the Mont Blanc Eagles

L’événement Match de gala Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc