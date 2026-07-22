Match de gala Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 21 août 2026 · Patinoire R. Bozon · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Match de gala
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Boutchs de Chamonix VS les Aigles de Mont Blanc
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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes boutique@chamonixhockeyclub.com
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English :
The Chamonix Butches vs. the Mont Blanc Eagles
L’événement Match de gala Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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