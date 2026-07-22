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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Match de gala Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

vendredi 21 août 2026 · Patinoire R. Bozon · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Patinoire R. Bozon
Adresse
214, avenue de la plage
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif
8

Chamonix-Mont-Blanc

Match de gala

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Boutchs de Chamonix VS les Aigles de Mont Blanc
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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   boutique@chamonixhockeyclub.com

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English :

The Chamonix Butches vs. the Mont Blanc Eagles

L’événement Match de gala Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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