Visite guidée La Mer de Glace, histoire d’une curiosité esthétique La résidence Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée La Mer de Glace, histoire d’une curiosité esthétique

Découvrez la Mer de Glace à travers une sélection d’œuvres du musée du Mont-Blanc. Curiosité scientifique, touristique et artistique depuis le 18e siècle, il s’agit d’un des glaciers les plus représentés.

La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-mont-blanc@ccvcmb.fr

English :

Discover the Mer de Glace through a selection of works from the Musée du Mont-Blanc. A scientific, tourist and artistic curiosity since the 18th century, it is one of the most represented glaciers.

