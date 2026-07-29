Humour Bérengère Krief, Sexe Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour Bérengère Krief, Sexe

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.

Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.

On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. Bérengère Krief

Nommée au Molière de l’humour 2025

Spectacle recommandé à partir de 16 ans

Crédits

Mise en scène Pamela Ravassard

Création lumière Cyril Manetta

Texte de Bérengère Krief, Jessé Rémond Lacroix et Fanny Ruwet

Mentions de production BK PRODUCTIONS et M&G

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour Bérengère Krief, Sexe

L’événement Humour Bérengère Krief, Sexe Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie