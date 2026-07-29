Humour Bérengère Krief, Sexe Théâtre Le Normandy Le Havre
jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Humour Bérengère Krief, Sexe
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.
Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.
On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. Bérengère Krief
Nommée au Molière de l’humour 2025
Spectacle recommandé à partir de 16 ans
Crédits
Mise en scène Pamela Ravassard
Création lumière Cyril Manetta
Texte de Bérengère Krief, Jessé Rémond Lacroix et Fanny Ruwet
Mentions de production BK PRODUCTIONS et M&G
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Humour Bérengère Krief, Sexe
L’événement Humour Bérengère Krief, Sexe Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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