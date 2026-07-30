Humour Comment traverser les sombres temps ou Hannah Arendt la comédie musicale Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour Comment traverser les sombres temps ou Hannah Arendt la comédie musicale

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

À l’origine, Audrey Vernon partait pour écrire une pièce sur Diam’s, rappeuse qui a marqué sa génération. L’actualité en a décidé autrement. Les attentats du 7 octobre, puis la destruction de Gaza les jours suivants, ont coupé net son inspiration. Elle s’est alors demandée comment appeler notre époque ?

Elle tente d’y répondre dans un seule en scène aussi poétique que politique. Guidée par sa boussole Hannah Arendt, elle chemine en convoquant ses pairs, tel que Walter Benjamin. Parce qu’on trouve aussi ses références dans le contemporain, Vernon convoque le fameux rappeur Jul ou encore Chantal Goya, et parvient avec habileté à insérer du comique dans une réflexion historique. Audrey Vernon honore alors les mots d’Arendt, qu’elle cite dans son spectacle Je suis de plus en plus persuadée que les dieux ont envoyé les malheurs aux mortels pour les rendre capables de chanter des poèmes.

A partir de 16 ans

Durée 1h15

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Humour Comment traverser les sombres temps ou Hannah Arendt la comédie musicale

L’événement Humour Comment traverser les sombres temps ou Hannah Arendt la comédie musicale Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie