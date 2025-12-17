Humour Jérémy Charbonnel, Seul Tout Théâtre Le Normandy Le Havre
Humour Jérémy Charbonnel, Seul Tout Théâtre Le Normandy Le Havre vendredi 2 octobre 2026.
Humour Jérémy Charbonnel, Seul Tout
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… Mais pas que !
Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions… Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. Un spectacle drôle, touchant, et surprenant !
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Humour Jérémy Charbonnel, Seul Tout
L’événement Humour Jérémy Charbonnel, Seul Tout Le Havre a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie