Humour Jérémy Charbonnel, Seul Tout Théâtre Le Normandy Le Havre

Humour Jérémy Charbonnel, Seul Tout

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… Mais pas que !

Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions… Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. Un spectacle drôle, touchant, et surprenant !

Réservation obligatoire .

contact@theatrelenormandy.com

