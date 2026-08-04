Humour Jérôme Commandeur tente des trucs Théâtre Le Normandy Le Havre
mardi 16 mars 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Humour Jérôme Commandeur tente des trucs
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-16 20:30:00
fin : 2027-03-16
Date(s) :
2027-03-16
Le retour de Jérôme Commandeur sur scène fait du bien à mon être, à mon âme. Parses saillies fines comme des lames de coutelas, il veut faire rire cette France qu’il a chevillée au corps, celle qui coule dans ses veines. De ses sous-bois normands parfumés aux collines verdoyantes de la Loire, en passant par les plages salées de l’Atlantique, il porte partout son public en bandoulière. Fièrement. Outrageusement. Va gamin, je retire les roulettes de ton petit vélo et te regarde prendre ton envol, telle une mouette ivre de vent au-dessus de Jersey. Victor Hugo
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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L’événement Humour Jérôme Commandeur tente des trucs Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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