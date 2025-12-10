Humour Kad Merad & Michèle Laroque L’Âge Bête Quai de la Réunion Le Havre

Humour Kad Merad & Michèle Laroque L’Âge Bête

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Benoît et Claire viennent de se rencontrer. Ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot ce sont les nouveaux soixantenaires.

Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et à s’éclater.

Bienvenue dans leur âge bête .

Réservation obligatoire. .

