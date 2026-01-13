Humour l’argent immobilier

1 rue de Quimper Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’OMA fait revenir l’humoriste Julien Strelzyk à Liverdun dimanche 29 mars à 16h au Centre Bianchi pour son dernier spectacle l’Argent immobilier .

Le pitch Après quelques galères personnelles dans le domaine, il a décidé de partir en immersion dans une agence immobilière et dans une étude notariale. Agent ou mandataire ? Mariage ou emprunt ? Crémaillère ou crémation ? Julien répondra à toutes ces questions. Venez à ce spectacle, il est possible que vous repartiez avec les clés de la salle !

Spectacle tout public à partir de 12 ans.

Vous pouvez d’ores et déjà acheter vos places sur HelloAsso.

Tarifs 20 € 10 € (demandeurs d’emploi, étudiants, 12/16 ans, PMR et accompagnants).Tout public

20 .

1 rue de Quimper Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The OMA brings comedian Julien Strelzyk back to Liverdun on Sunday March 29 at 4pm at the Centre Bianchi for his latest show, L’Argent immobilier .

The pitch: After a few personal difficulties in the field, he decided to immerse himself in a real estate agency and a notary’s office. Agent or mandatary? Wedding or mortgage? Housewarming or cremation? Julien will answer all these questions. Come along to this show, and you might just walk away with the keys to the hall!

Show for all ages 12 and up.

You can already buy your tickets on HelloAsso.

Prices: 20 ? 10 ? (jobseekers, students, 12/16 year olds, PRM and accompanying adults).

L’événement Humour l’argent immobilier Liverdun a été mis à jour le 2026-01-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY