Humour Laurent Barat s’enchaîne Théâtre Le Normandy Le Havre
mardi 17 novembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Humour Laurent Barat s’enchaîne
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Laurent Barat l’avait juré jamais mais vraiment jamais il ne se mettra en couple ! C’est donc en toute logique que dans son nouveau spectacle, l’humoriste nous parle de son installation chez sa copine, de la cohabitation avec celle qu’il qualifie de ministre de l’Intérieur, ministre de l’Aménagement du territoire, ministre de la Culture et de ministre de la Santé ! Un regard tendre et incisif sur le couple après 40ans, les projets d’avenir sur Doctolib, l’apnée du sommeil, la nostalgie des années 90…
Entre standup et personnages, avec même quelques imitations, Laurent livre un spectacle drôle et touchant, un hymne à l’amour et à l’humour.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Humour Laurent Barat s’enchaîne
L’événement Humour Laurent Barat s’enchaîne Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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