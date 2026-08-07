Humour Le monde de mes mots Café théâtre Le Poche Pornic

Informations pratiques

Pornic

Humour Le monde de mes mots

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Spectacle d’humour proposé par Le Poche

Au programme

Préparez-vous à une tempête de mots avec Jean-Claude Duquesnoit, chansonnier emblématique du célèbre Théâtre des Deux Ânes. Dans ce spectacle météorique sans aucun temps mort, l’artiste épluche l’actualité pour en extraire toute la moelle humoristique.

Armé de ses mots affûtés et d’un regard acéré sur notre société, il jongle avec l’absurde, les calembours et les trouvailles verbales à un rythme de mitrailleuse. À la croisée des chemins entre l’impertinence de Guy Bedos et la poésie onirique de Raymond Devos, ce spectacle satirique et malicieux est une véritable prouesse linguistique. Si vous aimez regarder le monde à travers le prisme de la farce, ne manquez pas ce magicien du verbe qui fait de chaque phrase une acrobatie réjouissante. .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Comedy show presented by Le Poche

L’événement Humour Le monde de mes mots Pornic a été mis à jour le 2026-08-04 par I_OT Pornic