Humour Les Décaféinés, les 2 derniers amis du monde Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour Les Décaféinés, les 2 derniers amis du monde

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:30:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Dans ce nouveau spectacle, ils vous livrent leur vision percutante du monde actuel. Ce monde où Instagram est devenu LA nouvelle religion, où les codes Netflix sont devenus la seule chose qu’on partage, et où un petit désaccord sur le temps de cuisson des oeufs mollets peut occuper toute une journée de débat sur BFMTV.

Tout est super bien foutu pour qu’on s’embrouille, l’amitié est en voie de disparition, et Rémi et Clément sont, malgré toutes leurs différences, les 2 derniers du monde.

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Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller… et être enfin comme tout le monde ! (En espérant, par contre, que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle… Remarquez, vous pouvez venir seul aussi.)

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour Les Décaféinés, les 2 derniers amis du monde

L’événement Humour Les Décaféinés, les 2 derniers amis du monde Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie