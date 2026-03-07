Humour Mado fait son cabaret Ateliers magiques de Dani Lary Barbières

Informations pratiques

Barbières

Humour Mado fait son cabaret

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 39.2 – 39.2 – 65 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes. Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle !

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Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

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English :

This time Mado decides to put on her own cabaret show with other artists. Will they be given the chance? But above all, will they be talented? Take a chance and find out as she does!

L’événement Humour Mado fait son cabaret Barbières a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme