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AGENDA · Barbières

Humour Mado fait son cabaret Ateliers magiques de Dani Lary Barbières

samedi 14 novembre 2026 · Ateliers magiques de Dani Lary · Barbières

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Ateliers magiques de Dani Lary
Adresse
20 Grande Rue
Ville
26300 Barbières
Département
Drôme
Tarif
39.2 39.2 65 selon l'emplacement

Barbières

Humour Mado fait son cabaret

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 39.2 – 39.2 – 65 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes. Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle !
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Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72 

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English :

This time Mado decides to put on her own cabaret show with other artists. Will they be given the chance? But above all, will they be talented? Take a chance and find out as she does!

L’événement Humour Mado fait son cabaret Barbières a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme

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