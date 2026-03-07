Humour Mado fait son cabaret Ateliers magiques de Dani Lary Barbières
samedi 14 novembre 2026 · Ateliers magiques de Dani Lary · Barbières
Informations pratiques
Barbières
Humour Mado fait son cabaret
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 39.2 – 39.2 – 65 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes. Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle !
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Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
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English :
This time Mado decides to put on her own cabaret show with other artists. Will they be given the chance? But above all, will they be talented? Take a chance and find out as she does!
L’événement Humour Mado fait son cabaret Barbières a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme
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