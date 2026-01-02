Humour Manu…Tchao Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Humour Manu…Tchao Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières samedi 28 novembre 2026.
Humour Manu…Tchao
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 39.2 – 39.2 – 59.2 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Les chansonniers de l’emblématique Théâtre des Deux Ânes reprennent la route à l’occasion de la prochaine élection présidentielle.
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com
English :
The chansonniers of the emblematic Théâtre des Deux Ânes are back on the road for the next presidential election.
