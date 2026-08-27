Humour musical Bling Blang, les aventuriers de la zapette perdue Wintzenheim
mercredi 4 novembre 2026 · Wintzenheim
Informations pratiques
Wintzenheim
Humour musical Bling Blang, les aventuriers de la zapette perdue
2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-04 20:00:00
fin : 2026-11-04 21:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Missionnés par Dieu himself pour vous faire découvrir ou redécouvrir des œuvres parfois oubliées, voire méconnues, trois compères déjantés se lancent dans une aventure musicale débridée !
Missionnés par Dieu himself pour vous faire découvrir ou redécouvrir des œuvres parfois oubliées, voire méconnues, trois compères déjantés se lancent dans une aventure musicale débridée !
Leur unique espoir pour mener à bien cette mission sacrée ? Une zapette magique qu’ils cherchent désespérément tout au long du show. Car sans cette télécommande miracle, le programme déraille, s’emballe et menace d’être interrompu à tout instant…
Sauront-ils retrouver l’objet tant convoité ? Et vous, saurez-vous reconnaître les trésors musicaux égrenés au fil de ce joyeux chaos ? Un spectacle trépidant, drôle et interactif à ne pas manquer ! .
2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr
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English :
Mission%Sent by God himself to help you discover or rediscover works that are sometimes forgotten or even unknown, three middle-aged friends embark on a wild musical adventure!
L’événement Humour musical Bling Blang, les aventuriers de la zapette perdue Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar
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