Informations pratiques

Wintzenheim

Humour musical Bling Blang, les aventuriers de la zapette perdue

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04 21:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Missionnés par Dieu himself pour vous faire découvrir ou redécouvrir des œuvres parfois oubliées, voire méconnues, trois compères déjantés se lancent dans une aventure musicale débridée !

Missionnés par Dieu himself pour vous faire découvrir ou redécouvrir des œuvres parfois oubliées, voire méconnues, trois compères déjantés se lancent dans une aventure musicale débridée !

Leur unique espoir pour mener à bien cette mission sacrée ? Une zapette magique qu’ils cherchent désespérément tout au long du show. Car sans cette télécommande miracle, le programme déraille, s’emballe et menace d’être interrompu à tout instant…

Sauront-ils retrouver l’objet tant convoité ? Et vous, saurez-vous reconnaître les trésors musicaux égrenés au fil de ce joyeux chaos ? Un spectacle trépidant, drôle et interactif à ne pas manquer ! .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

Mission%Sent by God himself to help you discover or rediscover works that are sometimes forgotten or even unknown, three middle-aged friends embark on a wild musical adventure!

L’événement Humour musical Bling Blang, les aventuriers de la zapette perdue Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar