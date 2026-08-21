Humour musical, opéra The Opera Locos de Encore Un Tour et Yllana Châtenois

Informations pratiques

Châtenois

Humour musical, opéra The Opera Locos de Encore Un Tour et Yllana

Place du Champ de Foire Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-19 20:30:00

fin : 2027-02-19 21:45:00

Date(s) :

2027-02-19

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un récital.

Débute une performance unique portée par ces 5 artistes lyriques dont les voix défient les Dieux a` travers un enchainement surprenant des airs les plus célèbres de l’Opéra (La flûte enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Nessun Dorma / Turandot de Puccini…), pimentés de quelques emprunts a` la Pop. Mais attention, ici l’histoire n’est pas celle de Carmen , de La flûte enchantée ou de Tosca , mais celle de Maria, Txitxi, Ernesto, Carmen et Alfredo, les fameux locos qui ne communiquent qu’en chantant.

En une heure quinze, ces cinq personnages aussi déjantés qu’attachants vont se répondre, s’interpeller et régler leurs comptes en n’utilisant que les plus grands airs de l’art lyrique. Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun…

Plus qu’une interprétation d’un classique en trois heures, ce comic opera show passe en revue le meilleur de Mozart, Puccini, Verdi et Rossini et prouve que finalement, l’opéra est pour tout le monde et surtout, que chacun connaît ses classiques.

Un opéra déjanté pour toute la famille !Tout public

15 .

Place du Champ de Foire Châtenois 88170 Vosges Grand Est +33 3 29 94 55 61 contact@ccov.fr

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English :

Five eccentric opera singers come together for a recital.

A unique performance begins, brought to life by these five opera singers whose voices rival the gods, through a surprising medley of the most famous opera arias (Mozart’s *The Magic Flute*, Bizet’s *Carmen*, Offenbach’s *The Tales of Hoffmann*, Puccini’s *Nessun Dorma* / *Turandot*…), spiced up with a few pop influences. But be warned, this story isn’t that of %AB“Carmen,”%BB %AB“The Magic Flute,”%BB or %AB“Tosca,”%BB but rather that of Maria, Txitxi, Ernesto, Carmen, and Alfredo—the famous “locos” who communicate only through song.

In an hour and fifteen minutes, these five characters—as eccentric as they are endearing—will respond to one another, call each other out, and settle their scores using only the greatest arias from the world of opera. Just as the evening seemed destined to be glorious, the stage will quickly prove too small to accommodate such huge egos yearning for love, revealing each character’s hidden passions and desires…

More than just a three-hour rendition of a classic, this “comic opera show” showcases the best of Mozart, Puccini, Verdi, and Rossini and proves that, ultimately, opera is for everyone—and above all, that everyone knows their classics.

A zany opera for the whole family!

L’événement Humour musical, opéra The Opera Locos de Encore Un Tour et Yllana Châtenois a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES