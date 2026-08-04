Humour Pablo Mira, cherche encore le titre de son spectacle Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 23 janvier 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Humour Pablo Mira, cherche encore le titre de son spectacle
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
PABLO MIRA CHERCHE ENCORE LE TITRE DE SON SPECTACLE
C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème. Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable.
Pablo a donc décidé pour ce 3 e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix. Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control. Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien. Spoiler alert ça va parler névroses.
Vous savez tout.
On se dit à bientôt ?
Présenté par LANCELOT PRODUCTIONS (PLATESV-I-2025-000181)
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Humour Pablo Mira, cherche encore le titre de son spectacle
L’événement Humour Pablo Mira, cherche encore le titre de son spectacle Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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