Humour Pablo Mira, cherche encore le titre de son spectacle Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour Pablo Mira, cherche encore le titre de son spectacle

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

PABLO MIRA CHERCHE ENCORE LE TITRE DE SON SPECTACLE

C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème. Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable.

Pablo a donc décidé pour ce 3 e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix. Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control. Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien. Spoiler alert ça va parler névroses.

Vous savez tout. On se dit à bientôt ?

Présenté par LANCELOT PRODUCTIONS (PLATESV-I-2025-000181)

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour Pablo Mira, cherche encore le titre de son spectacle

L’événement Humour Pablo Mira, cherche encore le titre de son spectacle Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie