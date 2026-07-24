UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Millau

Humour Pablo Mira Millau

mercredi 3 mars 2027 · Millau

Humour Pablo Mira Millau

Informations pratiques

Début
mercredi 3 mars 2027
Fin
mercredi 3 mars 2027
Adresse
rue pasteur
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
14 14 35 Tarif de base plein tarif

Millau

Humour Pablo Mira

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 14 – 14 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-03-03
fin : 2027-03-03

Date(s) :
2027-03-03

Cherche encore le titre de son spectacle
Il cherche encore le titre. Mais il a déjà trouvé le thème de son one-man-show les gens qui rendent ce pays invivable. Idéal pour du spectacle vivant !
Pablo Mira, on ne le présente plus, rappelons par conséquent qu’il est chroniqueur et humoriste sur Quotidien et France Inter et qu’il a cofondé le site d’information parodique Le Gorafi.
Pour son troisième spectacle (dont il cherche encore le titre), il a décidé de laisser libre cours à son agacement envers les petites choses de la vie, celles qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix. Les petites choses, mais pas que. Il y aussi les grandes tendances sociétales qu’il ne parvient pas à comprendre (fût-il HPI) et qui mettent son self-control à rude épreuve. Dans un registre un peu plus personnel, il racontera aussi comment il parvient à gâcher sa propre vie. Spoiler alert ça va parler névroses !
Écriture Pablo Mira, Morgan Riester
Le cofondateur du site parodique Le Gorafi est un pro de la punchline acérée. Gala
Durée 1 h 15
Tout public à partir de 12 ans
Spectacle présenté avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau
Autour du spectacle
19h Détournement et parodie avec Jérémy Bismuth de l’Ami des lobbies. 
19h30 Petite restauration par Sam’Broches.   .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Still looking for the title of his show

L’événement Humour Pablo Mira Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Millau (Aveyron)