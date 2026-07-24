Informations pratiques

Millau

Humour Pablo Mira

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 14 – 14 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-03-03

fin : 2027-03-03

Date(s) :

2027-03-03

Cherche encore le titre de son spectacle

Il cherche encore le titre. Mais il a déjà trouvé le thème de son one-man-show les gens qui rendent ce pays invivable. Idéal pour du spectacle vivant !

Pablo Mira, on ne le présente plus, rappelons par conséquent qu’il est chroniqueur et humoriste sur Quotidien et France Inter et qu’il a cofondé le site d’information parodique Le Gorafi.

Pour son troisième spectacle (dont il cherche encore le titre), il a décidé de laisser libre cours à son agacement envers les petites choses de la vie, celles qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix. Les petites choses, mais pas que. Il y aussi les grandes tendances sociétales qu’il ne parvient pas à comprendre (fût-il HPI) et qui mettent son self-control à rude épreuve. Dans un registre un peu plus personnel, il racontera aussi comment il parvient à gâcher sa propre vie. Spoiler alert ça va parler névroses !

Écriture Pablo Mira, Morgan Riester

Le cofondateur du site parodique Le Gorafi est un pro de la punchline acérée. Gala

Durée 1 h 15

Tout public à partir de 12 ans

Spectacle présenté avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Autour du spectacle

19h Détournement et parodie avec Jérémy Bismuth de l’Ami des lobbies.

19h30 Petite restauration par Sam’Broches. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

Still looking for the title of his show

L’événement Humour Pablo Mira Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)