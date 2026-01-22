Humour Paul de Saint Sernin Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Humour Paul de Saint Sernin

Scène de l'Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver.

Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à ma prouver. Mois je veux juste faire marrer les gens, c’est tout …

Paul de Saint Sernin est le sniper dans l’émission Quelle époque ! de Léa Salamé sur France 2.Tout public

30 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

When I first got into stand-up, a guy told me: if you go on stage, it’s because you’ve got a void to fill, something to prove to yourself.

Nothing to see ahah! I just want to make people laugh, that’s all.

Then I started writing jokes about the time I got humiliated by a chick in front of the whole school, the time I hid in a bush for 8 hours to avoid getting beaten up, but also that revelation in April 2023 and that time a shrink said I was incapable of love.

In short, I have nothing to fill, nothing to prove to myself. I just want to make people laugh, that’s all…

Paul de Saint Sernin is the sniper on Léa Salamé’s Quelle époque! on France 2.

