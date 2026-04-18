Marché aux Plantes et aux Pots Moulin de la Blies- Jardin des Faïenciers Sarreguemines

Sarreguemines

Marché aux Plantes et aux Pots

Moulin de la Blies- Jardin des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Le Marché aux Plantes et aux Pots c’est le rendez-vous de tous les amoureux du jardin jardiniers amateurs, horticulteurs, paysagistes… et des potiers !

C’est aussi un rendez-vous familial où l’on peut déambuler, participer à des ateliers, profiter des animations … Venez vite retrouver les créations de nos fidèles exposants.

Au programme

– Plein de belles plantes sélectionnées avec soin par nos horticulteurs.

– Les créations de nos artisans, de la déco de jardin en bois, en métal, en céramique.

– Des ateliers de jardinage et de peinture sur pots de fleurs pour les plus jeunes.

– Une initiation à la céramique pour les plus grands.

– Des démonstrations de tournage pour mettre en valeur le savoir-faire céramique.

– … plein de bonnes choses à grignoter.

Modalités pratiques

– Ateliers de jardinage samedi et dimanche de 10h à 18h.

– Atelier de peinture sur pot samedi et dimanche de 13h30 à 18h.

– Initiation à la céramique à partir de 16 ans, samedi et dimanche à 10h et 11h15 (inscription obligatoire).

– Démonstration de tournage samedi et dimanche de 13h à18h.Tout public

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Moulin de la Blies- Jardin des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

The Plant and Pot Market is the place to be for all garden lovers: amateur gardeners, horticulturists, landscape gardeners? and potters!

It’s also a family event where you can stroll around, take part in workshops, enjoy the entertainment? Come and discover the creations of our loyal exhibitors.

On the program:

– Plenty of beautiful plants carefully selected by our horticulturists.

– Our craftsmen’s creations, garden decorations in wood, metal and ceramics.

– Gardening and flower-pot painting workshops for youngsters.

– An introduction to ceramics for older children.

– Wheel-throwing demonstrations to showcase ceramic expertise.

– … plenty of goodies to nibble on.

Practical details:

– Gardening workshops: Saturday and Sunday, 10am to 6pm.

– Pot painting workshop: Saturday and Sunday, 1.30 pm to 6 pm.

– Introduction to ceramics: ages 16 and up, Saturday and Sunday at 10 and 11:15 a.m. (registration required).

– Turning demonstrations: Saturday and Sunday, 1 pm to 6 pm.

L’événement Marché aux Plantes et aux Pots Sarreguemines a été mis à jour le 2026-02-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES