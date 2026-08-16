Humour- Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques Chamonix-Mont-Blanc
mardi 15 décembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Humour- Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15 21:50:00
Date(s) :
2026-12-15
Enfant du siècle .Considéré comme l’un des meilleurs humoristes québécois de sa génération, Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques a reçu les
prix du Meilleur Spectacle et Meilleur Auteur au prestigieux Gala Les Olivier 2024 à Montréal.
.
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
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English :
Child of the Century. Considered one of the best Quebec comedians of his generation, Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques won the
awards for Best Show and Best Writer at the prestigious 2024 Les Olivier Awards in Montreal.
L’événement Humour- Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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