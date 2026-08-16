Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Humour- Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15 21:50:00

Date(s) :

2026-12-15

Enfant du siècle .Considéré comme l’un des meilleurs humoristes québécois de sa génération, Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques a reçu les

prix du Meilleur Spectacle et Meilleur Auteur au prestigieux Gala Les Olivier 2024 à Montréal.

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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

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English :

Child of the Century. Considered one of the best Quebec comedians of his generation, Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques won the

awards for Best Show and Best Writer at the prestigious 2024 Les Olivier Awards in Montreal.

L’événement Humour- Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc