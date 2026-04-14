Humour – Sophia Aram, Salle André Ravache, Le pouliguen

Humour – Sophia Aram Vendredi 17 avril, 20h30 Salle André Ravache Loire-Atlantique

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T21:40:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T21:40:00+02:00

Le Monde D’Après – Sophia Aram,

Par 20h40 Productions & Kasbah Productions. Textes de Benoît Cambillard et Sophia Aram. Musiques de Raphaël Elig. Lumières de Fabienne Flouzat et Julien Barrillet.

Pour son cinquième spectacle, Sophia Aram a choisi de s’amuser de la folie d’une époque capable de ressusciter les vieux timbrés et d’en inventer de nouveaux tout aussi gratinés.

Un spectacle détonnant, un humour décapant, un moment hors norme, mais s’inscrivant profondément dans notre époque.

À partir de 12 ans.

Placement libre. Places assises.

Ouverture des portes à 20h00.

Début du spectacle à 20h30.

Durée : 1h10

En vente dans les différents bureaux de La Baule – Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable.

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