Humus Humilité Humanité BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Humus Humilité Humanité

BAGNERES-DE-BIGORRE 1 Bis Allée Jean Jaurès Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Humus Humilité Humanité — Dimanche 31 Mai — EpanouiSens, Bagnères-de-Bigorre

Journée de reconnexion à la Terre cercle de pardon collectif et atelier de danse libre Movement Medicine. Une journée pour libérer le cœur et ancrer le corps. 10h à 18h. Repas partagé.

Tarifs à partir de 70€ la journée — 25€ cercle uniquement

Inscription 06.42.06.39.27 — epanouisens.com

HUMUS HUMILITE HUMANITE

31 mai 2026

Cercle de pardon Focus demande de pardon à la Terre

Au cours de ce rituel de libération du cœur de 3h, nous ferons un focus sur la demande de pardon à la Terre, à ses règnes minéraux, végétaux, animaux. Et aussi à tous les êtres qui la peuplent, les humains et ceux du monde invisible.

Cercle de pardon ?

Créé par Olivier Clerc, le cercle de Pardon est un rituel de guérison du cœur, inspiré de Les 4 accords Toltèques de Don Miguel Ruiz. Ce rituel est aussi simple que puissant. Il est issu d’une approche laïque, c’est à dire en dehors de toutes convictions religieuses. L’intention est de libérer votre cœur des rancunes, de la tristesse voir de la haine qui l’empêchent d’aimer pleinement. Notre cœur est serré, empoisonné par ces émotions, tout comme la Terre est intoxiquée par certaines de nos pensées et de nos actes, pas les substances chimiques et nocives que nous déversons.

Il s’agit d’une approche trans-personnelle qui permet de cheminer dans le processus du pardon aux autres (y compris à des personnes non présentes ou décédées) et à soi-même, sans devoir nécessairement évoquer vos blessures personnelles devant autrui.

Atelier de danse libre L’arbre de Vie

Pendant cet atelier de 4h de Movement Medicine, nous danserons nos racines, notre tronc et nos branches. Nous ancrer dans les profondeurs. Puiser des ressources dans la terre et trouver une solidité. Nous affirmer stable, souple et vertical. Grandir. Nous expanser et nous nourrir du soleil, de la pluie. Jouer avec le vent. Voilà notre programme… des ressources et du soutien pour incarner nos dons et les offrir au monde.

Movement Medicine?

C’est une pratique de danse libre et consciente, issue de la danse des 5 Rythmes, de la Gestalt thérapie à travers des processus guidés. Ce qui rend cette proposition puissante, c’est la façon dont tu habites ce voyage dans ton corps. Comme tu es porté par ton imaginaire et touché dans ton cœur. C’est aussi le cadre sécure et soutenant qui permet à chacun de vivre sa propre expérience. La MM s’adresse à TOUS et TOUTES, danseur.e.s et non danseur.e.s. Elle ne requière pas de conditions physiques particulières. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 1 Bis Allée Jean Jaurès Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 06 39 27

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English :

Humus? Humility? Humanity ? Sunday May 31st ? EpanouiSens, Bagnères-de-Bigorre

Day of reconnection with the Earth: collective forgiveness circle and Movement Medicine free dance workshop. A day to free the heart and anchor the body. 10am to 6pm. Shared meal.

Prices: from 70? a day ? 25? circle only

Registration: 06.42.06.39.27 ? epanouisens.com

L’événement Humus Humilité Humanité Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65