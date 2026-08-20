AGENDA · Toulouse
Hydrogèn’Oc, Médiathèque Rangueil, Toulouse
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Hydrogèn’Oc 13 – 17 octobre Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Du 13 au 17 octobre
EXPOSITION
Hydrogèn’Oc
Par l’association Instant Science.
Médiathèque Rangueil
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
Par l’association Instant Science.
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