Hydrogèn’Oc, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Hydrogèn’Oc 13 – 17 octobre Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Du 13 au 17 octobre

EXPOSITION

Hydrogèn’Oc

Par l’association Instant Science.

Médiathèque Rangueil

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Par l’association Instant Science.