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AGENDA · Toulouse

Hydrogèn’Oc, Médiathèque Rangueil, Toulouse

mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse

Hydrogèn’Oc, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Rangueil
Adresse
9 rue Claude de Forbin 31400
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Hydrogèn’Oc 13 – 17 octobre Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Du 13 au 17 octobre
EXPOSITION
Hydrogèn’Oc
Par l’association Instant Science.

Médiathèque Rangueil

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
Par l’association Instant Science.

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