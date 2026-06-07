HYPEMADA LIVE SESSION La Place Paris

AVEC DJ FRISSCO, GAEI ET NVH

Dans la culture malgache, « Mivazo » représente bien plus que la musique. C’est vivre l’instant présent, oublier les problèmes, se retrouver entre amis ou en famille, sortir une guitare, partager quelques bières, chanter ensemble et créer, dans la simplicité, des émotions et des souvenirs.

Notre vision va bien au-delà d’un simple concert live : c’est une ode à la joie de vivre, à travers un instant où l’on se retrouve tous ensemble, comme à la maison.

APPEL À CANDIDATURE CHANTEUR.SES

Ici, nous sommes animés par une chose : mettre en lumière les talents émergents de la scène malgache.

C’est pourquoi il nous tenait à cœur d’offrir à 2 membres de la communauté l’opportunité de performer lors de cette date. Une occasion de créer des connexions entre les acteurs de l’industrie musicale et rencontrer ton public.

Alors, si tu es un·e artiste malgache et que tu souhaites débuter ou développer ta carrière musicale — que ce soit ta première scène ou non, n’hésite pas à candidater en cliquant ici

Retrouvez la HYPEMADA Live session le vendredi 12 juin à La Place !

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h30 à 22h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T22:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/en/events/zaza-mivazo



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