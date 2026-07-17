Informations pratiques

« Hyper Duras » Clak Compagnie Vendredi 28 août, 17h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:20:00+02:00

Fin : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:20:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Maquette | 20 minutes | Dès 14 ans | Lieu : Gymnase de l’école élémentaire | Entrée libre sur réservation

Nous sommes en 1980, Marguerite Duras est appelée par le journal Libération pour écrire une chronique qui sera publiée chaque semaine cet été là. Qu’à cela ne tienne, elle écrira bien ce qu’elle veut.

Hyper Duras est une plongée décalée dans l’univers d’une écrivaine autant adorée que détestée. Où il est question de la grève en Pologne, d’un requin original, d’une intervieweuse italienne, du prix du jambon. Du temps qui passe. De ce qui nous échappe.

DISTRIBUTION :

Avec : Coline Lubin, Thibault Deblache et Serena Andreasi

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales

© Clak Compagnie