HYPERBOLES | COLINE GARCIA CIE SCOM Sète
mercredi 5 mai 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
HYPERBOLES | COLINE GARCIA CIE SCOM
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05
fin : 2027-05-05
Date(s) :
2027-05-05
Roulez jeunesse ! Hyperboles propulse le cirque vers de nouveaux horizons, plongeant au cœur du croisement entre skateboard et acrobatie et mêlant skateuses brésiliennes et circassiennes venues d’horizons multiples. Embarquez dans une aventure époustouflante portée par huit artistes qui n’ont pas froid aux yeux !
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
L’événement HYPERBOLES | COLINE GARCIA CIE SCOM Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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