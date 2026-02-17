I GOTTA FEELING LA TOURNEE DES ANNEES 2000 Antarès Arena Le Mans

I GOTTA FEELING LA TOURNEE DES ANNEES 2000

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Tarif : 42 – 42 – 65 EUR

Début : 2027-10-15 20:00:00

fin : 2027-10-15

2027-10-15

Retrouvez I GOTTA FEELING à Antarès Arena Le Mans !!!

Après avoir rassemblé près de 170 000 spectateurs, I GOTTA FEELING revient plus fort que jamais avec les légendes des années 2000 réunies sur une même scène. Un spectacle explosif, pensé comme une véritable fête XXL, où s’enchaînent les tubes iconiques qui ont marqué toute une époque.

Pendant près de 3 heures, le public est embarqué dans une expérience unique énergie collective, refrains cultes, souvenirs inoubliables et une ambiance survoltée du début à la fin.

I GOTTA FEELING SAISON 3, c’est bien plus qu’un concert c’est le rendez-vous immanquable de tous ceux qui veulent revivre la magie des années 2000… et la célébrer comme jamais. Préparez-vous à chanter, danser et vibrer.

La fête continue. .

See I GOTTA FEELING at Antarès Arena Le Mans !!!

