I MESSAGERI VOIX ET MUSIQUE DE CORSE 30 ANS CETTE ANNÉE

rue du 11 novembre Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Référence de la musique corse depuis 1996, ils célèbrent 30 ans de carrière. Voix puissantes et musique sincère chantent une Corse moderne, fidèle à ses racines et ouverte au monde.

Fondé en 1996 par les frères Fabrice et Jean-Michel Andreani, le groupe I MESSAGERI est devenu une référence incontournable de la scène musicale corse. Avec cinq albums à leur actif et des centaines de concerts donnés à travers l’Europe, ils ont su conquérir un public toujours plus large grâce à des textes puissants et une musique sincère.

Accompagnés de musiciens talentueux, ils chantent une Corse moderne, fidèle à ses racines mais tournée vers l’avenir. Leur univers musical mêle harmonieusement tradition insulaire, rythmes actuels et influences venues d’ailleurs. Une véritable invitation au voyage, où la Corse devient un lien entre les peuples.

Les voix se croisent, les mélodies s’élèvent, remplissent l’espace qu’il s’agisse de la nef d’une église, de la scène d’un théâtre ou d’une place de village sous les étoiles et laissent dans leur sillage une émotion durable, comme un refrain que l’on garde en soi.

I MESSAGERI, c’est une musique vivante, en perpétuel mouvement, portée par une énergie créative sans faille. .

rue du 11 novembre Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A benchmark in Corsican music since 1996, they are celebrating 30 years in the business. Powerful voices and sincere music sing of a modern Corsica, faithful to its roots and open to the world.

L’événement I MESSAGERI VOIX ET MUSIQUE DE CORSE 30 ANS CETTE ANNÉE Sérignan a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34