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IA et artisans : les outils utiles en 2026, les pièges à éviter et les tendances 2027, Visioconférence, Paris

lundi 14 décembre 2026 · Visioconférence · Paris

IA et artisans : les outils utiles en 2026, les pièges à éviter et les tendances 2027, Visioconférence, Paris

Informations pratiques

Début
lundi 14 décembre 2026
Fin
lundi 14 décembre 2026
Lieu
Visioconférence
Adresse
Paris
Ville
Paris
Département
Paris
Tarif
gratuit

IA et artisans : les outils utiles en 2026, les pièges à éviter et les tendances 2027 Lundi 14 décembre, 12h15 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-14T12:15:00+01:00 – 2026-12-14T13:15:00+01:00
Fin : 2026-12-14T12:15:00+01:00 – 2026-12-14T13:15:00+01:00

Participez à notre webinaire gratuit :

  • Quand ? Lundi 14 décembre de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit, replay disponible
  • Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique.

Au programme

  • L’IA en 2026, le bilan : vos retours suite à nos actions, les grandes avancées qui ont tenu leurs promesses et celles qui ont déçu
  • Des nouveaux outils qui parlent aux artisans que nous vous avons présenté cette année : Création d’image, de vidéos, gagner du temps sur les réseaux sociaux, améliorer son SEO, développer sa relation commerciale et automatiser certaines tâches.
  • Quand l’IA dérape, les erreurs à éviter : Mauvaise utilisation, confiance aveugle, données sensibles exposées…
  • Ce qui vous attend en 2027, les tendances à suivre : Marketing local automatisé, relation client augmentée, agents IA

Pourquoi s’inscrire ?

  • Accessible à tous, sans prérequis technique
  • Cas concrets adaptés aux petites entreprises
  • Temps d’échange avec un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

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L’IA en 2026, le bilan : vos retours suite à nos actions, les grandes avancées qui ont tenu leurs promesses et celles qui ont déçu

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