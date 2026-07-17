IA et artisans : les outils utiles en 2026, les pièges à éviter et les tendances 2027, Visioconférence, Paris

Informations pratiques

IA et artisans : les outils utiles en 2026, les pièges à éviter et les tendances 2027 Lundi 14 décembre, 12h15 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T12:15:00+01:00 – 2026-12-14T13:15:00+01:00

Fin : 2026-12-14T12:15:00+01:00 – 2026-12-14T13:15:00+01:00

Participez à notre webinaire gratuit :

Quand ? Lundi 14 décembre de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit, replay disponible

Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique.

Au programme

L’IA en 2026, le bilan : vos retours suite à nos actions, les grandes avancées qui ont tenu leurs promesses et celles qui ont déçu

Des nouveaux outils qui parlent aux artisans que nous vous avons présenté cette année : Création d’image, de vidéos, gagner du temps sur les réseaux sociaux, améliorer son SEO, développer sa relation commerciale et automatiser certaines tâches.

Quand l’IA dérape, les erreurs à éviter : Mauvaise utilisation, confiance aveugle, données sensibles exposées…

Ce qui vous attend en 2027, les tendances à suivre : Marketing local automatisé, relation client augmentée, agents IA

Pourquoi s’inscrire ?

Accessible à tous, sans prérequis technique

Cas concrets adaptés aux petites entreprises

Temps d’échange avec un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

Visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cma-france-1/ia-et-artisans-les-outils-utiles-en-2026-les-pieges-a-eviter-et-les-tendances-2027 »}] https://app.livestorm.co/cma-france-1/ia-et-artisans-les-outils-utiles-en-2026-les-pieges-a-eviter-et-les-tendances-2027

L’IA en 2026, le bilan : vos retours suite à nos actions, les grandes avancées qui ont tenu leurs promesses et celles qui ont déçu