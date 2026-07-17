IA et artisans : les outils utiles en 2026, les pièges à éviter et les tendances 2027, Visioconférence, Paris
lundi 14 décembre 2026 · Visioconférence · Paris
Informations pratiques
IA et artisans : les outils utiles en 2026, les pièges à éviter et les tendances 2027 Lundi 14 décembre, 12h15 Visioconférence Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-14T12:15:00+01:00 – 2026-12-14T13:15:00+01:00
Fin : 2026-12-14T12:15:00+01:00 – 2026-12-14T13:15:00+01:00
Participez à notre webinaire gratuit :
- Quand ? Lundi 14 décembre de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit, replay disponible
- Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique.
Au programme
- L’IA en 2026, le bilan : vos retours suite à nos actions, les grandes avancées qui ont tenu leurs promesses et celles qui ont déçu
- Des nouveaux outils qui parlent aux artisans que nous vous avons présenté cette année : Création d’image, de vidéos, gagner du temps sur les réseaux sociaux, améliorer son SEO, développer sa relation commerciale et automatiser certaines tâches.
- Quand l’IA dérape, les erreurs à éviter : Mauvaise utilisation, confiance aveugle, données sensibles exposées…
- Ce qui vous attend en 2027, les tendances à suivre : Marketing local automatisé, relation client augmentée, agents IA
Pourquoi s’inscrire ?
- Accessible à tous, sans prérequis technique
- Cas concrets adaptés aux petites entreprises
- Temps d’échange avec un expert de la CMA
Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »
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L’IA en 2026, le bilan : vos retours suite à nos actions, les grandes avancées qui ont tenu leurs promesses et celles qui ont déçu
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