IA et éthique : comprendre les enjeux d’un usage utile et responsable pour votre entreprise, Visioconférence, Paris

Informations pratiques

IA et éthique : comprendre les enjeux d’un usage utile et responsable pour votre entreprise Lundi 16 novembre, 12h15 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-16T12:15:00+01:00 – 2026-11-16T13:15:00+01:00

Fin : 2026-11-16T12:15:00+01:00 – 2026-11-16T13:15:00+01:00

Participez à notre webinaire gratuit :

Quand ? Lundi 16 novembre de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit, replay disponible

Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique.

Au programme

Comprendre les enjeux éthiques liés à l’usage de l’intelligence artificielle

Identifier les risques : biais, données personnelles, transparence des contenus générés

Adopter de bonnes pratiques pour un usage responsable de l’IA dans votre activité

Exemples concrets : création de contenus, relation client, prise de décision assistée

Cadre réglementaire : notions clés (RGPD, obligations, vigilance)

Pourquoi s’inscrire ?

Accessible à tous, sans prérequis technique

Approche claire et concrète, adaptée aux petites entreprises

Conseils pratiques pour sécuriser vos usages

Temps d’échange avec un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

Visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cma-france-1/ia-et-ethique-comprendre-les-enjeux-dun-usage-utile-et-responsable-pour-votre-entreprise »}] https://app.livestorm.co/cma-france-1/ia-et-ethique-comprendre-les-enjeux-dun-usage-utile-et-responsable-pour-votre-entreprise

Comprendre les enjeux éthiques liés à l’usage de l’intelligence artificielle