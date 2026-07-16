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IA et éthique : comprendre les enjeux d’un usage utile et responsable pour votre entreprise, Visioconférence, Paris

lundi 16 novembre 2026 · Visioconférence · Paris

IA et éthique : comprendre les enjeux d’un usage utile et responsable pour votre entreprise, Visioconférence, Paris

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
lundi 16 novembre 2026
Lieu
Visioconférence
Adresse
Paris
Ville
Paris
Département
Paris
Tarif
gratuit

IA et éthique : comprendre les enjeux d’un usage utile et responsable pour votre entreprise Lundi 16 novembre, 12h15 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T12:15:00+01:00 – 2026-11-16T13:15:00+01:00
Fin : 2026-11-16T12:15:00+01:00 – 2026-11-16T13:15:00+01:00

Participez à notre webinaire gratuit :

  • Quand ? Lundi 16 novembre de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit, replay disponible
  • Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique.

Au programme

  • Comprendre les enjeux éthiques liés à l’usage de l’intelligence artificielle
  • Identifier les risques : biais, données personnelles, transparence des contenus générés
  • Adopter de bonnes pratiques pour un usage responsable de l’IA dans votre activité
  • Exemples concrets : création de contenus, relation client, prise de décision assistée
  • Cadre réglementaire : notions clés (RGPD, obligations, vigilance)

Pourquoi s’inscrire ?

  • Accessible à tous, sans prérequis technique
  • Approche claire et concrète, adaptée aux petites entreprises
  • Conseils pratiques pour sécuriser vos usages
  • Temps d’échange avec un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

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Comprendre les enjeux éthiques liés à l’usage de l’intelligence artificielle

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