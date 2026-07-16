IA et éthique : comprendre les enjeux d’un usage utile et responsable pour votre entreprise, Visioconférence, Paris
lundi 16 novembre 2026 · Visioconférence · Paris
Informations pratiques
IA et éthique : comprendre les enjeux d’un usage utile et responsable pour votre entreprise Lundi 16 novembre, 12h15 Visioconférence Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T12:15:00+01:00 – 2026-11-16T13:15:00+01:00
Fin : 2026-11-16T12:15:00+01:00 – 2026-11-16T13:15:00+01:00
Participez à notre webinaire gratuit :
- Quand ? Lundi 16 novembre de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit, replay disponible
- Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique.
Au programme
- Comprendre les enjeux éthiques liés à l’usage de l’intelligence artificielle
- Identifier les risques : biais, données personnelles, transparence des contenus générés
- Adopter de bonnes pratiques pour un usage responsable de l’IA dans votre activité
- Exemples concrets : création de contenus, relation client, prise de décision assistée
- Cadre réglementaire : notions clés (RGPD, obligations, vigilance)
Pourquoi s’inscrire ?
- Accessible à tous, sans prérequis technique
- Approche claire et concrète, adaptée aux petites entreprises
- Conseils pratiques pour sécuriser vos usages
- Temps d’échange avec un expert de la CMA
Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »
Visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cma-france-1/ia-et-ethique-comprendre-les-enjeux-dun-usage-utile-et-responsable-pour-votre-entreprise »}] https://app.livestorm.co/cma-france-1/ia-et-ethique-comprendre-les-enjeux-dun-usage-utile-et-responsable-pour-votre-entreprise
Comprendre les enjeux éthiques liés à l’usage de l’intelligence artificielle
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