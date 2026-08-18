IA générative : comprendre le potentiel et les risques associés LE WAGON Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription S’inscrire ici Tout public

L’intelligence artificielle générative s’invite désormais dans notre quotidien : rédaction de textes, création d’images, aide à la décision… Mais comment fonctionne-t-elle réellement ? Et que peut-on en attendre concrètement ?Cette conférence vous propose une introduction accessible et pédagogique à l’IA générative. À travers des exemples concrets et des démonstrations, vous découvrirez ses principaux usages, ses capacités, mais aussi ses limites.Au-delà de l’effet “waouh”, nous aborderons les enjeux essentiels qui accompagnent cette technologie : fiabilité des réponses, risques de désinformation, cybersécurité, impact environnemental et questions sociétales.L’objectif : vous donner des clés de compréhension simples pour mieux appréhender ces outils, développer un regard éclairé et en faire un usage responsable.

LE WAGON Nantes 44000

https://www.eventbrite.fr/e/ia-generative-comprendre-le-potentiel-et-les-risques-associes-tickets-1990561109864?aff=oddtdtcreator



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