IA générative : comprendre le potentiel et les risques associés, Le Wagon, Nantes

Informations pratiques

IA générative : comprendre le potentiel et les risques associés Samedi 19 septembre, 15h00 Le Wagon Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’intelligence artificielle générative s’invite désormais dans notre quotidien : rédaction de textes, création d’images, aide à la décision… Mais comment fonctionne-t-elle réellement ? Et que peut-on en attendre concrètement ?

Cette conférence vous propose une introduction accessible et pédagogique à l’IA générative. À travers des exemples concrets et des démonstrations, vous découvrirez ses principaux usages, ses capacités, mais aussi ses limites.

Au-delà de l’effet “waouh”, nous aborderons les enjeux essentiels qui accompagnent cette technologie : fiabilité des réponses, risques de désinformation, cybersécurité, impact environnemental et questions sociétales.

L’objectif : vous donner des clés de compréhension simples pour mieux appréhender ces outils, développer un regard éclairé et en faire un usage responsable.

Le Wagon 10 passage de la Poule Noire Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/ia-generative-comprendre-le-potentiel-et-les-risques-associes-tickets-1990561109864?aff=oddtdtcreator »}]

Cette conférence vous propose une introduction à l’IA générative. À travers des exemples concrets, vous découvrirez ses principaux usages, ses capacités, mais aussi ses limites.