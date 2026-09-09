IA, pixels & papote Rieupeyroux

Informations pratiques

Rieupeyroux

IA, pixels & papote

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Une après-midi pour découvrir, expérimenter et échanger autour de l’Intelligence Artificielle !

Dans le cadre de ‘Virtuel ! Et alors ?’

A partir de 12 ans, jusqu’à 115 ans Entrée et participation gratuites. Il est conseillé d’être présent·e sur les deux parties de l’après-midi

Animé par Kévin Rapaport*

Une après-midi pour découvrir, expérimenter et échanger autour de l’Intelligence Artificielle !

15h30, accueil, goûter et formation des duos qui s’affronterons

16h Prompt battle

En direct sous le regard du public et sur grand écran, deux personnes s’affrontent en transformant leurs textes en images avec une IA

À partir d’une consigne imposée, les deux adversaires doivent créer le meilleur texte (appelé ‘prompt’) pour que l’IA génère une l’image la plus approchante.

Préparez vos idées les plus déjantés et drôles pour capter les votes du public !

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. Il est possible de jouer ou simplement d’assister au challenge. Chaque partie dure environ 5 minutes

Au-delà du jeu, la Prompt Battle permet de découvrir, en s’amusant, comment fonctionne une IA générative ses possibilités, ses limites, ses biais, l’impact écologique et l’importance des choix humains derrière chaque résultat.

17h – L’IA on en parle ?

Causerie accompagnée, entre les jeunes et les adultes

Alors que l’intelligence artificielle s’invite dans les devoirs, la création d’images, la recherche d’informations et la vie quotidienne, comment l’utiliser intelligemment ?

Participant·es à la prompt battle, jeunes, parents, grands-parents, enseignant·es ou simples curieux·ses sont invité·es à partager leurs questions, leurs enthousiasmes, leurs inquiétudes et leurs expériences.

Un moment convivial pour mieux comprendre ensemble un outil qui transforme déjà nos façons d’apprendre, de travailler, de créer et de communiquer.

*Formé dans le champ social, Kévin Rapaport accompagne depuis plusieurs années des publics très variés au sein de structures tout aussi diverses. Depuis un an et demi, il est conseiller numérique à Ouest Aveyron Communauté, où il anime des ateliers d’initiation, des temps de sensibilisation et des actions de médiation.

Curieux du numérique dans son usage, mais restant critique sur son impact et ses enjeux, il porte sur ces outils un regard à la fois ouvert et critique. Pédagogue et véritable vulgarisateur, il a à cœur de rendre le numérique compréhensible par tous et toutes, sans jargon ni discours technophile, pour permettre à chacun et chacune de s’approprier ces outils avec confiance mais en toute conscience. .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

An afternoon to discover, experiment, and share ideas about Artificial Intelligence!

L’événement IA, pixels & papote Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)