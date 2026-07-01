Ibrahima Diawara and band, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 30 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Informations pratiques

Ibrahima Diawara and band Jeudi 30 juillet, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T19:30:00+02:00

Ibrahima Diawara and band WASSOLON GROOVE Musique Malienne et spectacle de danse

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ibrahima Diawara and band