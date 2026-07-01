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Ibrahima Diawara and band, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 30 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Ibrahima Diawara and band, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Ibrahima Diawara and band Jeudi 30 juillet, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T19:30:00+02:00

Ibrahima Diawara and band WASSOLON GROOVE Musique Malienne et spectacle de danse

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Ibrahima Diawara and band

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