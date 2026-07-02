Ici, là-bas, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux
samedi 6 février 2027 · Grand Théâtre - Foyer rouge · Bordeaux
Informations pratiques
Ici, là-bas 6 et 7 février 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-06T11:00:00+01:00 – 2027-02-06T11:30:00+01:00
Fin : 2027-02-07T17:30:00+01:00 – 2027-02-07T18:00:00+01:00
Famille | Concert à partir de 18 mois
Récoltées aux quatre coins du monde, les comptines et berceuses, arrangées et chantées en langues originales par Émilie Decla, sont de courtes bulles de poésie. Le temps d’un concert, elles flottent au-dessus des frontières, portées par la grammaire universelle des sons et de la musique : bols tibétains, cloches à main, kalimba…
Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701189-ici-la-bas »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-ici-la-bas-86561 »}]
Concert pour les tout-petits | Compagnie Kôhba Famille
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026