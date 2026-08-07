Informations pratiques

Ambazac

Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Antiope

2695 Route Violette Szabo Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:30:00

fin : 2026-10-23 16:30:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

Atelier Antiope, maroquinerie artisanale à Ambazac en Limousin, adhérente aux Ateliers d’art de France, vous propose une ligne de maroquinerie haute en couleur avec des modèles conçus pour leur fonctionnalité, leur côté pratique, leur esthétique et leur originalité sacs, pochettes, petite maroquinerie, ceintures, carnets et les accessoires sont fabriqués de façon artisanale en respectant le savoir-faire.

Visite de l’atelier et présentation des différentes étapes de fabrication d’un article de maroquinerie Atelier-découverte avec fabrication d’un porte-clé vache en cuir pour chaque participant .

2695 Route Violette Szabo Ambazac 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@atelier-antiope.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Antiope

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Antiope Ambazac a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine