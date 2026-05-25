Ambazac

Balade contée Sur les traces de Saint-Etienne de Muret

Parking de Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une immersion historique sur les pas de Saint Étienne de Muret lors d’une balade mêlant nature et spiritualité. Une sortie idéale pour les amateurs de patrimoine et de randonnée. .

Parking de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 02 71 lougerbassou@gmail.com

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English : Balade contée Sur les traces de Saint-Etienne de Muret

L’événement Balade contée Sur les traces de Saint-Etienne de Muret Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin